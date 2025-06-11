İsrail Saldırılarında 73 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 73 Filistinli Hayatını Kaybetti

11.06.2025 19:46
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 57'si yardım bekleyenler olmak üzere 73 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 57'si yardım bekleyenler olmak üzere 73 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, açlıkla boğuşan Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım için bekleyen Filistinlilere sabah saatlerinde ateş açtığı belirtildi.

Saldırı sonucu en az 57 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 363 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtım bölgelerinde geçim mücadelesinde şehit düşerek hastanelere ulaşan şehitlerimizin toplam sayısı 224'e, yaralı sayısı ise 1858'e ulaştı." denildi.

Ayrıca sivil savunma ekipleri, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 11 Filistinlinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen İsrail saldırısında 2 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında sivillerin toplandığı bir bölgeyi hedef aldığı bombalı saldırısında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 73 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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