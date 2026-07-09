İsrail'in Gazze'deki Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırısı

09.07.2026 19:44
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İsrail ordusu, Gazze'de sivillere yönelik düzenlediği İHA saldırısında bir kişiyi öldürdü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde sivillerin toplandığı bir noktaya insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin yerel sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait İHA, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde sivillerin bulunduğu bir noktayı hedef aldı.

Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İsrail ordusu Gazze'de Filistinli askeri yetkilinin öldürüldüğünü iddia etti

İsrail ordusu ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen hava saldırısında Hamas'ın askeri yetkililerinden Vahid Ebu Salim'in öldürüldüğünü öne sürdü.

Ebu Salim'in 7 Ekim 2023 saldırıları sırasında İsrailli sivillerin Gazze'ye kaçırılması ve alıkonulmasına katıldığı iddia edildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda öldürdüğü Filistinlilerin silahlı gruplarla bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

Söz konusu iddiaya ilişkin Gazze'deki Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun gün içinde Gazze kentinin batısında bir sivil aracı hedef aldığı İHA saldırısında 1 Filistinli, Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1092 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 507 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edilmişti.

Açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 73 bin 118'e, yaralı sayısının ise 173 bin 615'e yükseldiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırısı - Son Dakika

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