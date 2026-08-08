İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 3 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 3 Yaralı

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İsrail ordusunun Gazze'de açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı, geniş çaplı yıkım gerçekleşti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere açtığı ateş sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde sivillerin üzerine ateş açtığı belirtildi.

Doğrudan hedef alınan 3 Filistinlinin yaralandığı aktarılan haberde, İsrail'in Han Yunus kentinde sabah saatlerinden itibaren geniş çaplı yıkım gerçekleştirdiği ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de yerleşim yerlerine ateş açtığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1255 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 125 kişinin yaralandığı, enkaz altında kalan 806 kişinin cenazesine ulaşıldığı belirtilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 382'ye, yaralı sayısının ise 174 bin 236'ya yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 3 Yaralı - Son Dakika

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