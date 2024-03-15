İsrail'in Gazze'deki saldırısında 21 Filistinli öldü

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GAZZE, 15 Mart (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırıda en az 21 Filistinlinin öldürüldüğünü, 150 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.

Xinhua'ya konuşan görgü tanıkları ve kaynaklar, İsrail helikopterlerinin yardım almak için Gazze'deki Kuveyt kavşağında toplanan bir grup Filistinliye makineli tüfeklerle ateş açtığını ve top mermisi attığını bildirdi.

Açıklamada, zorlu saha koşullarına rağmen cansız bedenlere ulaşmak ve yaralıları tahliye etmek için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca ağır yaralanmalar nedeniyle ölü sayısının artmasının beklendiği vurgulandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Cuma günü, Gazze kentinin güneyinde İsrail ordusunun Filistinlilere ateş açtığına dair haberleri yalanladı.

IDF, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "IDF'nin bir yardım dağıtım noktasında onlarca Gazzeliye saldırdığı yönündeki haberler doğru değil" ifadesini kullandı.