İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 26 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 26 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'de yardım alabilmek için bekleyenleri, yerinden edilenlerin sığındığı çadırları ve sivillerin evlerini bombaladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Gazze Vadisi bölgesinin güneyinde yer alan Salahaddin Caddesi'nde insani yardım alabilmek için bekleyen sivilleri hedef aldı.

Saldırıda 1'i kadın 11 kişi hayatını kaybetti, 101 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında, zorla yerlerinden edilen ailelerin sığındığı Mevasi bölgesini vurdu.

İsrail'in sözde "güvenli bölge" ilan ettiği alanda bir çadırı doğrudan hedef aldığı saldırıda 2'si çocuk en az 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze kent merkezinde bir eve düzenlediği saldırıda ise 5 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin güneyinde yer alan El-Birke bölgesinde sığınmacıların kaldığı bir çadır, İsrail savaş uçaklarınca bombalandı.

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.