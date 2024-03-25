İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrine düzenlediği bombalı saldırıda, çoğu çocuk ve kadın 9 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Deyr el-Belah'ta bir eve bombalı saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 9 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade eden kaynaklar, bazı kişilerin hala enkazda olduğunu aktardı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'deki saldırısında 9 Filistinli öldü - Son Dakika
Rusya'nın Moskova Bölgesi'nde bir konser salonuna silahlı saldırı yaparak en az 137 kişinin ölümüne neden olan zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, evde yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yarı baygın halde çıkarılan vatandaşlar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi. PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur attı. Türklerin tepki göstermesiyle arbede yaşandı ve bazı araçlar ateşe verildi. Polis müdahale ederek sükuneti sağladı.
Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken evde yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Rusya'nın Moskova Bölgesi'nde bir konser salonuna silahlı saldırı yaparak en az 137 kişinin ölümüne neden olan zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada, Mehmet Deniz ve Adem Yağız ile otomobilde bulunan Osman Tunç hayatını kaybederken, sürücü Furkan Kaşıkçıoğlu ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı. Kazada 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayı duyan ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti: Hurdaya dönen Tofaş otomobilde kurtulan olmadı. Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 kara yolunda yeni açılan Kozluk Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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