İsrail'in Gazze'deki su deposunu havaya uçurması insanlık suçu olarak nitelendirildi

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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti belediyesi, İsrail ordusunun şehrin batısındaki Tel Sultan Mahallesi'ndeki ana su deposunu patlayıcılarla havaya uçurmasının bir insanlık suçu olduğunu belirtti.

Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal askerlerinin Tel Sultan'daki ana su deposunu patlatması bir insanlık suçudur ve toplu cezalandırma politikasının bir devamıdır." ifadelerini kullandı.

Su deposunun tahrip edilmesinin şehirdeki krizi daha da kötüleştireceğini belirten Sufi, uluslararası kuruluşlara İsrail'in işlediği suçların durdurulması için müdahale çağrısı yaptı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Refah kentindeki su deposunun kendi askerleri tarafından patlayıcılarla havaya uçurulduğunu itiraf ederek, olayla ilgili soruşturma açtığını duyurmuştu.

Ordunun 401'inci Zırhlı Tugayına bağlı birliklerin geçen hafta Refah'taki su deposunu havaya uçurduğu aktarılan haberde, İsrailli askerlerin kentin su deposunu patlatma eylemi için üstlerinden onay almadığına işaret edilmişti.

İsrailli askerlerden birinin de söz konusu olayın görüntülerini sosyal medyada, "Cumartesi günü münasebetiyle Tel Sultan Mahallesi su deposunun yerle bir edilmesi" yorumuyla paylaştığı vurgulanan haberde, soruşturmanın ilk sonuçlarına göre işlemler başlatılacağı ileri sürülmüştü.

Haaretz gazetesinin haberinde ayrıca, İsrail ordusunun Refah kentinde havaya uçurduğu su deposunun, İsrail ordusu tarafından güvenli bölge olarak duyurduğu muhitte yer aldığına dikkat çekilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri devam eden savaş kapsamında dünyada tepkilere yol açan çeşitli video ve fotoğraflar paylaştığına işaret edilen haberde, İsrailli askerlerin Gazze'den paylaştıkları görüntülerle uluslararası tepkileri üzerlerine çektikleri ifade edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 363 Filistinli öldü, 90 bin 923 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.