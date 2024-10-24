İsrail'in Gazze'deki Yerinden Etme Politikası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'deki Yerinden Etme Politikası

İsrail\'in Gazze\'deki Yerinden Etme Politikası

Gazze hükümeti, İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilerin çadırlarını yaktığını açıkladı.

24.10.2024 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun, geçen günlerde Gazze'nin kuzeyinde yerlerinden edilenlerin çadırlarını yaktığını, sahada infazlar gerçekleştirdiğini, tehcir planlarını hayata geçirmek ve burayı tampon bölgeye dönüştürmek için kasıtlı olarak aç bırakma politikası uyguladığını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine İsrail ordusunun, son zamanlarda Gazze Şeridi'nin kuzeyinde uyguladığı politikalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zorla yerinden etme

Ofis Müdürü Sevabite, İsrail ordusunun birkaç gündür Gazze'nin kuzeyindeki barınma merkezlerinde yerlerinden edilmiş kişilerin çadırlarını yaktığını söyledi.

Sevabite, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yaklaşık 19 gündür yoğun kara ve hava saldırısı düzenleyen ve bölgeyi kuşatan İsrail ordusunun, barınma merkezlerindeki "yerinden edilmiş insanların peşine düşerek onları tahliye etmeye zorlamaya kuzeyden göndermeye başladığını" dile getirdi.

İsrail ordusunun, kuzeydeki çeşitli barınma merkezlerini boşalttıktan sonra yerlerinden edilenlerin çadırlarını yakmaya başladığını ifade eden Sevabite, "İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinin kendi işgaline tabi bir tampon bölgeye dönüştürülmesini içeren yerinden etme hedefine ve planına ulaşmayı amaçlıyor. Bu kabul edilemez ve uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor." diye konuştu.

Ofis Müdürü Sevabite, İsrail ordusunun bunları "kendisine suç işlemesi için silah sağlayan Amerikan yönetiminin tüm koruması altında ve İngiltere, Almanya ve Fransa gibi soykırıma ortak olan bazı Batılı ülkelerin onayıyla" yaptığını söyledi.

Sistematik aç bırakma politikası

İsrail'in Filistin halkını yerinden etmeye yönelik girişimlerini kınayan Sevabite, "özgür dünyaya bu politikayı kınaması" çağrısında bulundu.

Gazze'de olup bitenlerden ABD'yi İsrail'i ve onu destekleyen Batılı ülkeleri sorumlu tutan Sevabite, uluslararası topluma suskunluktan vazgeçmesi, soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapması ve Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin yerinden edilmesini durdurmak için pratik ve ciddi tutumlar sergilemesi çağrısını yaptı.

Sevabite, İsrail'in mal ve yardım girişini engellemesi nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Filistin halkının açık bir aç bırakma politikasına maruz kaldığını bu durumun hayatlarını tehdit ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Hükümet, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Yerinden Etme Politikası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:53 Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile görüştü Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile görüştü
06:46 Bütün dünya TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınadı Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:49 TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
14:13 Fenerbahçe’nin Mourinho’ya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı
14:02 Babasını ve ağabeyini vurduktan sonra yaptıkları kan dondurdu Babasını ve ağabeyini vurduktan sonra yaptıkları kan dondurdu
13:59 Ünlü oyuncudan acı haber Hayatını kaybetti Ünlü oyuncudan acı haber! Hayatını kaybetti
13:52 Özel: Kürtlerin sorunları 86 milyonun kararıyla çözülecek Özel: Kürtlerin sorunları 86 milyonun kararıyla çözülecek
13:48 Pansiyon nöbetinde kalp krizi geçiren öğretmen öldü Pansiyon nöbetinde kalp krizi geçiren öğretmen öldü
13:22 Beyin ölümü gerçekleşen adam organları alınırken uyandı Beyin ölümü gerçekleşen adam organları alınırken uyandı
13:16 Müsavat Dervişoğlu’ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli’ye jet yanıt Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt
13:09 Bahçeli’ye kürsüden ip atan Müsavat Dervişoğlu, TBMM’ye de epey gösterişli girmiş Bahçeli'ye kürsüden ip atan Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ye de epey gösterişli girmiş
13:03 Ethereum kurucusundan Bitcoin savunucusu Saylor’a tepki Ethereum kurucusundan Bitcoin savunucusu Saylor'a tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 09:27:32. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Yerinden Etme Politikası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.