İsrail'in Gazze Saldırıları: 78 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze Saldırıları: 78 Ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde barınma merkezlerini bombalayarak 78 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

21.05.2025 04:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nde evleri ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini hedef aldığı saldırılarda 78 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Şeridi'ne aralıksız ve yoğun saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun hedefinde, yerinden edilen Filistinliler, bu kişilerin sığındığı okullar, çadırlar ve evleri bombalanan siviller vardı.

Hastane kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, 2 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA), Gazze kentinin merkezindeki Derec Mahallesi'nde bulunan ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Musa bin Nasir Okulu'nu bombaladı.

İsrail saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun hedef aldığı "Mukayyed" ailesine ait evde aynı aileden 9 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı benzin istasyonunun İsrail ordusunca hedef alınması sonucu 15 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde "Ebu Semra" ailesine ait evi bombalaması sonucu 13 Filistinli hayatını kaybetti, saldırıda yaralananlar oldu.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusunun Sıkke Caddesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda bulunan Menara bölgesinde İsrail ordusunun İHA ile düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı bir okulu bombaladı ve saldırıda en az 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta İsrail ordusunun düzenlediği İHA ve hava saldırısında biri çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait İHA Nusayrat Mülteci Kampındaki bir mezarlığın çevresini bombaladı ve saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın güneydoğusunda İsrail ordusunun düzenlediği topçu saldırısında hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazeleri de sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise İsrail'in Han Yunus'un güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesini hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki Abesan el-Kebira kasabasına ve şehrin güneyine İHA'larla düzenlediği saldırılarda da 2 Filistinli öldü.

Öte yandan, şehir merkezindeki evinin daha önce bombalanması sonucu yaralanan El-Beyuk ailesinden 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda da Hasaneyn ailesinden 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Saldırıları: 78 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brighton, şampiyon Liverpool’u devirdi Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi
Trump: Biden’ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum Trump: Biden'ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum
Yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı Yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı
Türkiye’den İran ve İsrail’e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Mersin’de fabrika yangını Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri yükseldi Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri yükseldi
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor Milyonlara çifte müjde Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
Sergen Yalçın: Ronaldo’yu bedava verseler almam Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
Survivor’da şaşırtan veda İsmail Balaman adaya veda etti Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

00:03
Trump’tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
20:08
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
09:17
Yarı fiyatına ev almak mümkün İşte detaylar
Yarı fiyatına ev almak mümkün! İşte detaylar
09:16
Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı
Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı
09:07
Ece Seçkin konserinde panik yaratan anlar
Ece Seçkin konserinde panik yaratan anlar
08:57
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu
08:52
Son maçta Kadıköy’deydi İşte Mourinho’nun yerine gelecek bir numaralı aday
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday
08:52
Narin’in annesi Yüksel Güran’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
08:49
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 05:18:18. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Saldırıları: 78 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.