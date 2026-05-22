İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

22.05.2026 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de 2 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda yaralı var.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail'in Gazze şehrinin doğusuna düzenlediği saldırıda Filistinli Luey Basal (27) hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları ayrıca, İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Refah kentinin batısını hedef alması sonucu Filistinli Rafet Adil Berike'nin (42) yaşamını yitirdiğini belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ateş açtığı belirtildi.

Söz konusu saldırı nedeniyle yaralanan bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadının yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 883 Filistinli öldürüldü, 2 bin 648 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 775 kişi yaşamını yitirdi, 172 bin 750 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti
Özel’den mutlak butlan kararı sonrası ’baskın seçim’ çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Kılıçdaroğlu’nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
İmamoğlu’ndan ’mutlak butlan’ kararı hakkında ilk açıklama İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı hakkında ilk açıklama
Beştepe’den ’mutlak butlan’ kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
18:24
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
18:14
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 19:53:49. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.