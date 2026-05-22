İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail'in Gazze şehrinin doğusuna düzenlediği saldırıda Filistinli Luey Basal (27) hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları ayrıca, İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Refah kentinin batısını hedef alması sonucu Filistinli Rafet Adil Berike'nin (42) yaşamını yitirdiğini belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ateş açtığı belirtildi.

Söz konusu saldırı nedeniyle yaralanan bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadının yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 883 Filistinli öldürüldü, 2 bin 648 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 775 kişi yaşamını yitirdi, 172 bin 750 kişi yaralandı.