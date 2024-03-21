İsrail'in Gazze saldırıları sonucu can kaybı 31 bin 923'e yükseldi

- Gazze'de can kaybı 31 bin 923'e yükseldi
İsrail heyetinin Refah görüşmeleri için haftaya ABD'ye gitmesi bekleniyor
"ABD, Refah operasyonu yerine başka bir alternatif sunacak"
GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 104 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 923'e yükseldi.
İsrail ordusu 166 gündür Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden saldırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 10 saldırı gerçekleştirdiği, 104 kişinin hayatını kaybettiği, 162 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 923'e, yaralananların sayısının ise 74 bin 96'ya yükseldiği aktarıldı.
İsrail, yerel yardım ekiplerini ve mülteci kampını vurdu: 51 ölü
Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail ordusu dün akşam Gazze şehrindeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel yardım ekiplerini hedef aldı. Saldırıda 24 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerleri akşam saatlerinde Nuseyrat Mülteci Kampını da vurdu, saldırıda 27 kişi yaşamını yitirdi.
İngiltere'den şu ana kadar en büyük yardım
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Gazze Şeridi'ne bugüne kadar yaptığı en büyük yardımın bölgeye ulaştığı duyuruldu. 2 bin tondan fazla gıda yardımının Ürdün üzerinden Gazze Şeridi'ne gönderildiği, Dünya Gıda Programı tarafından sivillere dağıtıldığı ve yardımdan 275 binden fazla kişinin yararlanacağı aktarıldı.
İsrail heyeti, "Refah" görüşmeleri için önümüzdeki hafta ABD'ye gidecek
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail'in beklenen Refah operasyonuna ilişkin gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Jean-Pierre, İsrail'den bir heyetin Refah'a yönelik kara operasyonuna alternatif planlar konusunda Washington'a geleceğini, görüşmelerin muhtemelen önümüzdeki hafta başında gerçekleştirileceğini ifade etti.
"ABD, Refah'a alternatif olarak Mısır-Gazze sınırının güvenliğini sağlama teklifi sunacak"
ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre Washington yönetimi, önümüzdeki hafta Washington'u ziyaret edecek İsrail heyetine Refah operasyonu yerine farklı seçenekler sunacak. İki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre İsrail'den Refah'a kara operasyonunun ertelenmesi, Gazze'nin kuzeyindeki insani krizin hafifletilmesi ve Refah'tan tahliye edilecek siviller için barınaklar inşa edilmesi istenecek. ABD-Mısır-İsrail'in sınırın altındaki tünelleri yıkma ve Gazze'ye silah tedarikini önleyecek altyapı oluşturma yönündeki ortak planının bir parçası olarak Mısır sınırının Gazze tarafında güvenliğinin sağlanmasına odaklanılacak.
"İsrail Savunma Bakanı Gallant, önümüzdeki hafta ABD'ye gidecek"
Adı açıklanmayan ABD'li bir savunma yetkilisi ise ABD basınına yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in önümüzdeki hafta ikili toplantı için İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı ağırlayacağını ifade etti. Yetkili, Austin ve Gallant'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması, Gazze'ye insani yardım sağlanması, Refah'taki Filistinli sivillerin korunması konularını görüşeceğini belirtti.
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