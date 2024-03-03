İsrail'in Gazze saldırıları Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze saldırıları Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti. Protestocular, İsrail'in dünyanın dört bir yanında devam eden saldırılarına karşı ABD'nin desteğini de eleştirdi. Eylemciler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak İsrail Büyükelçisinin evinin önünde de protestolarını sürdürdü. Ayrıca, kendini yakarak hayatını kaybeden Aaron Bushnell da anıldı.

03.03.2024 21:56
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- İsrail'in Gazze saldırıları Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi

WASHINGTON - İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti.

İsrail'in 7 Ekim'de başladığı saldırılar devam ederken, İsrail dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor. Protestoların son adresi İsrail'in Washington Büyükelçiliği oldu. ABD'nin başkenti Washington D.C.'de bulunan büyükelçilik önünde toplanan yüzlerce kişi İsrail'in Gazze saldırılarını ve ABD'nin desteğini protesto etti. Büyükelçilik önüne Filistin bayrakları ile gelen göstericiler, "Özgür Filistin", "Refah'tan ellerinizi çekin", "ABD yardımlarını durdurun", "Nazizm=Siyonizm" yazılı pankartlar taşıdı. Büyükelçilik binasının önündeki eylemin ardından yürüyüşe geçen eylemciler İsrail Büyükelçisinin evinin önüne gelerek orada da protestolarına devam etti.

Öte yandan, protesto eylemi sonrasında 25 Şubat'ta İsrail Büyükelçiliği önünde "Artık soykırımın parçası olmayacağım" diyerek kendini yakarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Aaron Bushnell da anıldı.

Kaynak: İHA

Washington, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze saldırıları Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi - Son Dakika

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