İsrail'in Gazze Saldırılarında 11 Ölü
İsrail'in Gazze Saldırılarında 11 Ölü

11.04.2026 13:01
Gazze'de son 48 saatte 11 Filistinli öldü, 26 kişi yaralandı. Ekim'den bu yana can kaybı 72 bin 328.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 48 saatte Gazze'deki hastanelere yaşamını yitiren 11 Filistinlinin naaşının ve 26 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana 749 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 82 kişinin yaralandığı, 759 kişinin cenazesine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki toplam can kaybının 72 bin 328'e, yaralı sayısının ise 172 bin 184'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze

Gayrimenkulde sert fren İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü Gayrimenkulde sert fren! İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü
Moda dünyasında kapışma Serenay mı, Barbie mi Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Mine Tugay ustasını unutmadı Duygulandıran paylaşım Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Süper Lig devinden Van Dijk bombası Süper Lig devinden Van Dijk bombası

14:24
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
Müzakere öncesi kriz ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
Müzakere öncesi kriz! ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
