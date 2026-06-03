İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 72 Bin 945 - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 72 Bin 945

03.06.2026 14:10
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Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 72,945'e ulaştı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 945'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 35 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 936 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 903 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 945'e, yaralı sayısının 173 bin 11'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 72 Bin 945 - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 72 Bin 945 - Son Dakika
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