İsrail'in Gazze Saldırısında 7 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Saldırısında 7 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarında 7 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

17.12.2024 02:46
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarında 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine saldırılarında 7 kişi öldü ve çok sayıda Filistinli yaralandı.

Beyt Lahiya bölgesine gündüz saatlerinde düzenlenen saldırıda 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, ilerleyen saatlerde yine aynı bölgede Avde ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor.

İsrail, aç bırakma, bölgeye insani yardımın girişini engelleme ve hastaneleri hedef alma gibi uygulamalarıyla bölge halkını göçe zorluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli öldü, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Saldırısında 7 Filistinli Öldü - Son Dakika

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