İsrail'in Gazze Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor

Güncel

(ANKARA) - İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine yönelik saldırısında iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Saldırı, Gazze anlaşmasının birinci aşamasının tamamlanmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Gazze'deki sağlık çalışanlarının bölge medyasına aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırısında bugün iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Bölge medyası, İsrail'in Han Yunus'a yönelik ayrı bir saldırısında da bugün bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dün de İsrail saldırılarında altı kişinin daha hayatını kaybettiğini aktarıyor.

Saldırılar, Gazze'de anlaşmasının birinci aşamasının tamamlanmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Filistinli kaynaklar, Gazze ateşkesinin cumartesi günü sora eren birinci aşamasının devrede olduğu 42 gün boyunca Gazze'de 116 Filistinli'nin, İsrail saldırılarında öldürüldüğünü ifade ediyor.

İsrail hükümeti, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için müzakerelere başlamayı reddetmesinin ardından, pazar günü Gazze'ye gıda yardımı dahil insani yardım girişini durdurmuştu.