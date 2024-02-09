İsrail\'in Gazze Şeridi\'nde bombaladığı tekne sonucu 2 balıkçının cesedi sahile vurdu

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İsrail'in geçen çarşamba günü abluka altındaki Gazze Şeridi sahilinde bir tekneyi bombalaması sonucu hayatını kaybeden iki balıkçının cesedi Refah kentindeki sahile vurdu.

İsrail ordusu tarafından tekneleri bombalandıktan sonra kaybolan iki balıkçı cesetleri sahile vurmasının ardından Filistinliler tarafından kaldırıldı.

İki balıkçının isimlerinin Muhammed en-Neccar ve İbrihami en-Neccar olduğu tespit edilerek, naaşları Refah kentindeki En-Neccar Hastanesine nakledildi.

Filistinli kaynaklar, çarşamba günü Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinden sonra Hamas'ın isteklerini kabul etmeyeceklerini ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde 1,4 milyona kadar zorla yerinden göç ettirilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a hava saldırıları düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 840 Filistinli öldürüldü, 67 bin 317 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.