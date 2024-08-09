İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 3'ü çocuk en az 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir evi bombaladı.

Eve düzenlenen hava saldırısı sonucu 3'ü çocuk en az 4 sivilin yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.