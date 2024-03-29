İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ablukası bebekleri ve çocukları zor durumda bırakıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ablukası bebekleri ve çocukları zor durumda bırakıyor

İsrail'in yaklaşık 6 aydır devam eden saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde kıtlık ve insani kriz yaşanıyor. Açlık ve susuzluktan dolayı 30 kişi hayatını kaybederken, bebekler de yetersiz beslenme ve hastalıklarla mücadele ediyor. Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde tedavi gören 2 aylık Leyla Cüneyd, annesinin yetersiz beslenmesi nedeniyle zor bir durumda. İsrail saldırıları sonucu 32 bin 623 Filistinli öldü, binlerce kişi yaralandı ve sivil altyapı tahrip edildi.

29.03.2024 22:59  Güncelleme: 22:59
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İsrail'in yaklaşık 6 aydır bombaladığı ve abluka altında tutarak kasten kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde başta bebekler olmak üzere çocuk ve kadınlar zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki kıtlık, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar nedeniyle benzeri görülmemiş insani krizleri daha da şiddetlendirdi ve başta çocuklar olmak üzere çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açtı.

İsrail'in yardım girişlerine engel olması sonucu Gazze'nin kuzeyinde yaşanan açlık ve susuzluktan başta çocuklar olmak üzere şu ana kadar 30 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırı ve ablukası nedeniyle diğer bebekler gibi açlık ve hastalıktan bitkin düşen 2 aylık Leyla Cüneyd, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Yetersiz beslenme

Kemal Advan Hastanesinde pediatri ve neonatoloji uzmanı Dr. Tamir el-Tum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Leyla bebeğinin durumunun Gazze'deki çocukların düştüğü durumun en iyi kanıtı olduğunu ifade etti.

"İki aylık Cüneyd'in sağlık durumunun kötüleşmesi, ishal ve ağır göğüs enfeksiyonları gibi birçok sağlık sorunu yaşaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı." diyen Tum, Cuneyd'in yetersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Bebeğin annesinin, Gazze'nin kuzeyindeki zor koşullar ve giderek kötüleşen kıtlık nedeniyle hamilelik sürecinde yeterli ve doğru beslenemediğini belirten Filistinli doktor, bunun sonucu olarak bebeğin 2 kilo civarında dünyaya geldiğini anlattı.

Kızın sağlık durumunun, şiddetli dehidrasyon, yetersiz beslenme, uygun bebek mamasının bulunmaması ve annenin onu emzirememesi nedeniyle kötü durumda olduğunu aktaran Dr. Tum, bu sebeplerin çocuğun yoğun bakım ünitesine alınmasını gerektirdiğine işaret etti.

Çocuklar anne karnında yeterli büyüyemiyor

"Çocuğun sağlığını etkileyen bütün durumların çocuğun zayıf ve yeterli büyüyememesine neden olduğuna" dikkati çeken Filistinli doktor, yaşanan olumsuzlukların bebeğin bağışıklığının zayıflamasına ve yoğun bakıma yatırılmasına neden olan ciddi hastalıklara yol açtığını" söyledi.

Doktor ayrıca, "Ekipman, imkan ve ilaç eksikliği, kız çocuğunun durumunun kötüleşmesine ve tedavisinin gecikmesine neden oldu." ifadelerini kullanarak, çocuğun durumunun her geçen gün kötüleştiğini bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ablukası bebekleri ve çocukları zor durumda bırakıyor - Son Dakika

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