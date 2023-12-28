İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırısında 7 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırı sonucu en az 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.