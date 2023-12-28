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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında 7 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında 7 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırıda en az 7 kişi öldü. Ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu da çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırısında 7 kişi öldü
28.12.2023 - 04:15,
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırı sonucu en az 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Kaynak: AA
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