İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırıları devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarının 99. gününde, onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'da son saldırılara ilişkin yer alan habere göre, Gazze şehrindeki ed-Derac Mahallesi'ndeki bir eve yapılan saldırının ardından, sivil savunma ekipleri, enkaz altından 20 Filistinlinin naaşını çıkardı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta gerçekleştirilen top atışlarında yaralanan çok sayıda Filistinli ise Nasır Hastanesine getirildi.

İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un güney ve doğu bölgelerine de hava saldırıları düzenledi.

Savaş uçakları ayrıca Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir çok mahalleyi hedef aldı. Yapılan saldırılarda onlarca kişi yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı.

Saldılar sonrasında yıkılan binaların enkazından çıkarılamayan kayıp kişiler de bulunuyor.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nın yanı sıra, Deyr el-Belah kenti, Megazi Mülteci Kampı ve Aksa Şehitleri Hastanesi çevresi de yoğun bir şekilde hava saldırılarına maruz kaldı.

Devam eden saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'yle iletişim ve internet hizmetlerinde tamamen kesinti devam ediyor.

İsrail'in üç ayı aşkın süredir saldırdığı Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren iki Filistinli telekomünikasyon şirketi dün Gazze Şeridi'nin çoğu yerinde iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 9 kez iletişim kesintisi yaşandı. Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 14 Aralık 2023'te 4 gün sürmüştü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 708 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.