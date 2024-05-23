İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava araçları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda evlerine ulaşmaya çalışan 3 kişiyi hedef aldı.

Filistinlilerin saldırıda yaşamlarını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in kampa yönelik devam eden saldırıları nedeniyle ilk yardım ekiplerinin bölgeye ulaşamadığı; 3 kişinin cenazelerinin yol kenarında beklediği aktarıldı.

Refah'a düzenlenen saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentine düzenlediği saldırıda da çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Refah kentindeki Sivil Savunma Birimi yakınlarındaki bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Sağlık kaynakları da çok sayıda yaralı Filistinlinin bölgedeki Kuveyt Hastanesine getirildiğini bildirdi.

İsrail ordusu, 10 gün önce hala yüzbinlerce Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve çevre bölgelere yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak yeni bir kara saldırısı başlatmış, birçok bölge ve mahallenin boşaltılmasını istemişti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da bölgeye kara saldırısı başlatarak, Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.