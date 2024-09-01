İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 47 kişi öldü, 94 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 47 kişi öldü, 94 kişi yaralandı

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde 47 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi yaralandı. Saldırılar 331 gündür devam ediyor.

01.09.2024 13:46
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 47 kişiyi öldürdüğü, 94 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 331 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 47 kişinin öldüğü, 94 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 738'e, yaralı sayısının da 94 bin 154'4 yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 47 kişi öldü, 94 kişi yaralandı - Son Dakika

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