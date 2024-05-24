İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ve hastaneler yoğun bombardıman nedeniyle hizmet veremez hale geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şu ana kadar binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı.

24.05.2024 12:10
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Fahura Mahallesi'nde bir evi bombaladı.

Saldırıda en az 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren tek hastane olan Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

Öte yandan yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresine baskın düzenledi. İsrail askeri araçlarının hastanenin yakınlarına kadar ilerlediği aktarıldı.

İsrail ordusunun düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle sağlık personeli ve yaralıların hastaneden çıkamadığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Kurumu, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'nin, İsrail ordusunun tehditleri ve hastane çevresini bombalaması sonucu hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 800 Filistinli öldürüldü, 80 bin 200 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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