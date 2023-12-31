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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 21 bin 822'ye ulaştı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 21 bin 822'ye ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 150 artarak 21 bin 822'ye ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğü, 286 Filistinliyi yaraladığı belirtildi. Saldırılar sonucunda ölü sayısı 21 bin 822'ye, yaralı sayısı ise 56 bin 451'e yükseldi.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 21 bin 822\'ye ulaştı
31.12.2023 - 13:23,
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 150 artarak 21 bin 822'ye ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 86 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğü, 286 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 822'ye, yaralı sayısının da 56 bin 451'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 21 bin 822'ye ulaştı - Son Dakika
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