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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 22 bin 185'e ulaştı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 22 bin 185'e ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 207 artarak 22 bin 185'e ulaştı. İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 15 'katliam' gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 22 bin 185\'e ulaştı
02.01.2024 - 14:26,
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 207 artarak 22 bin 185'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 88 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 207 Filistinliyi öldürdüğü, 338'ini yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 15 "katliam" gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 185'e, yaralananların sayısının 57 bin 35'e çıktığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 22 bin 185'e ulaştı - Son Dakika
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