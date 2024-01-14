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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 23 bin 968'e çıktı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 23 bin 968'e çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 23 bin 968'e çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verdi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 125 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 265'ini yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 968'e yaralı sayısının 60 bin 582'ye yükseldiğini kaydetti. Kudra, İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar ve kadınların oluşturduğunu aktardı. İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sağlık çalışanlarının sayısının 337'ye yükseldiğini belirten Kudra, 99 sağlık çalışanının da İsrail askerleri tarafından alıkonulduğuna dikkati çekti. Kudra ayrıca, İsrail ordusu tarafından tamamen kullanılmaz hale getirilen ambulans sayısının ise 121 olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, kentteki yaklaşık 2 milyon insanın zor şartlar altında yerlerinden edildiğini, açlık ve salgın hastalıklarla karşı karşıya bırakıldığını kaydetti. İsrail saldırılarının 100 gündür devam ettiğine dikkati çeken Kudra, uluslararası topluma tıbbi yardım sağlanması ve yaralıların tedavi için yurt dışına çıkışının sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 23 bin 968\'e çıktı
14.01.2024 - 15:09,
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 23 bin 968'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verdi.

İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 125 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 265'ini yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 968'e yaralı sayısının 60 bin 582'ye yükseldiğini kaydetti.

Kudra, İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar ve kadınların oluşturduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sağlık çalışanlarının sayısının 337'ye yükseldiğini belirten Kudra, 99 sağlık çalışanının da İsrail askerleri tarafından oldukça zor şartlar altında alıkonulduğuna dikkati çekti.

Kudra ayrıca, İsrail ordusu tarafından tamamen kullanılmaz hale getirilen ambulans sayısının ise 121 olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, kentteki yaklaşık 2 milyon insanın zor şartlar altında yerlerinden edildiğini, açlık ve salgın hastalıklarla karşı karşıya bırakıldığını kaydetti.

İsrail saldırılarının 100 gündür devam ettiğine dikkati çeken Kudra, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür dünya devletleri ve halklarından, 100 gündür devam eden saldırıların durdurulması için güçlü ve etkin adımlar atmalarını talep ediyoruz.

Uluslararası taraflara, tıbbi yardım sağlanması, sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesi, sahra hastanelerinin kurulması, yaralı ve hastaların tedavi için yurt dışına çıkışının sağlanması için mekanizmalar oluşturma çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: AA
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