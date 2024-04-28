İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 66 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 66 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail\'in saldırılarında son 24 saatte 66 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 66 Filistinli hayatını kaybetti, 138 kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıların 205. gününde 7 katliam gerçekleştirildiğini ve toplamda 34 bin 454 Filistinlinin öldüğünü, 77 bin 575 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ayrıca, enkaz altında ve ulaşılamayan bölgelerde çok sayıda ölünün olduğu belirtildi.

28.04.2024 13:58
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 138'inin yaralandığı açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, saldırıların 205. gününde 7 katliam yaparak 66 kişiyi şehit etti ve 138 kişiyi yaraladı." ifadelerine yer verildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 34 bin 454'e, yaralı sayısının 77 bin 575'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, enkaz altında ve yollarda ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı çok sayıda ölünün bulunduğu da vurgulandı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 66 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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