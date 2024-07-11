İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırı sonucunda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. Bombalama sonucu hedef alınan ev yıkılırken, komşu evlerde de ciddi hasar oluştu. Ölü ve yaralılar Avde Hastanesi ve Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

11.07.2024 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, bombalama sonucu hedef alınan ev yıkılırken, komşu evlerde de ciddi hasar oluştu.

Çok sayıda ölü ve yaralı, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Avde Hastanesi ve Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 17:53:07. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement