İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

Güncel

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, bombalama sonucu hedef alınan ev yıkılırken, komşu evlerde de ciddi hasar oluştu.

Çok sayıda ölü ve yaralı, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Avde Hastanesi ve Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.