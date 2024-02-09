İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldürüldü.

Görgü tanıkları ve hastane kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc, Megazi ve Nusayrat Mülteci Kamplarını bombaladığını aktardı.

Kaynaklar, ayrıca Zevayide beldesi, Deyr el-Belah ve Refah'ta birçok eve hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

İsrail savaş uçaklarının Megazi kampında bir ana yolu hedef aldığı, Bureyc ve Nusayrat kamplarında da çok sayıda evi yerle bir ettiği kaydedildi.

Saldırılarda 23 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırılara hedef olan mülteci kamplarında 10 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı, çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.

Bölgeye giden ilk yardım ve kurtarma ekipleri, İsrail savaş uçaklarının Zevayide beldesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir anaokulunu bombalaması sonucu 3'ü çocuk 4 Filistinlinin öldüğünü, çoğu kadın ve çocuk çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah'taki El-Beye bölgesinde bir evi bombaladığını, saldırıda bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini birçoğunun da yaralandığını söyledi.

Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah'taki Kuveyt Hastanesinden kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının "Seyyid ve Nehhal" ailelerine ait iki eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinlinin öldüğünü kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 840 Filistinli öldürüldü, 67 bin 317 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.