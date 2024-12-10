İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 çocuk öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

10.12.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda "İsmail" ailesinden yaşamını yitiren 3 çocuk ve çok sayıda yaralı Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında da çoğunluğu çocuk çok sayıda kişi yaralandı, yaralılar hastaneye ulaştırıldı.

İsrail topçu birlikleri Bureyc Mülteci Kampı ve Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine saldırı düzenledi ve bölgeye ses bombası attı.

Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail askeri araçları Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna ateş açtı.

Öte yandan, Filistinli balıkçılar, İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçlerin sabah Deyr el-Belah açıklarında avlanan balıkçılara müdahale ettiğini belirtti. İsrail askerleri, kıyıya yakın bölgede avlanan Filistinli 6 balıkçıyı gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 çocuk öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
14:05 Netanyahu hakim karşısına çıktı Netanyahu hakim karşısına çıktı
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
13:03 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü
19:48 Atina’da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü
19:39 Beşiktaş’ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı
19:31 Fidan’dan Guterres’e Suriye Görüşmesi Fidan'dan Guterres'e Suriye Görüşmesi
19:25 Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu
19:20 İBB önünde ’azmanbüs’ protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor İBB önünde 'azmanbüs' protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor
19:02 NATO’dan Esad çıkışı: İran ve Rusya’yı suçladılar NATO'dan Esad çıkışı: İran ve Rusya'yı suçladılar
19:00 Suriye’de muhalifler, askerler için genel af ilan etti Suriye'de muhalifler, askerler için genel af ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 15:17:52. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.