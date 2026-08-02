İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

İsrail'in açıklanan anlaşmaya rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'si çocuk biri anne karnında bebek olmak üzere 14'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesin bir sonraki aşamasının uygulanmasına ilişkin ilan edilen ve tüm saldırıların durdurulmasını içeren yol haritasına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı insansız hava aracıyla (İHA) vurdu.

Saldırıda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocukların olduğu 8 Filistinli yaralandı.

İki kardeş ve bir karı-koca hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde ise Aksa Şehitleri Hastanesi'nin girişi ile Selahaddin Caddesi'nin kesiştiği noktada sivil bir araç İsrail tarafından İHA'yla hedef alındı.

Saldırıda araçta bulunan Filistinli 2 kardeş hayatını kaybetti.

Deyr Belah'ın güneybatısındaki El-Muşaile bölgesinde ise bir konut helikopterle hedef alındı.

Saldırıda 69 ve 59 yaşlarında Filistinli bir çift hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği İHA saldırısında 1 Filistinlinin hayatını kaybetti, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu bazı kişiler yaralandı.

Filistinli bir aile daha nüfustan silindi

İsrail ordusunun Gazze kentinde bir yerleşim bölgesini hedef alan bombardımanında hamile anne ve bebeği, baba ve bir çocuktan oluşan 4 kişilik bir ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin merkezinde liman bölgesi yakınlarında bulunan Susi apartmanını hedef alan saldırı düzenledi.

Saldırıda, 33 yaşındaki Abdullah Ebu et-Tayf, 6 aylık hamile eşi 26 yaşındaki Abir Ana ve 5 yaşındaki çocukları Azzam yaşamını yitirdi.

İsrail'in gerçekleştirdiği katliamda hayatlarını kaybeden 4 kişilik Filistinli ailenin nüfustan silindiği belirtildi.

Gazze kentinin batısındaki Nasr mahallesinde yer alan Filistin Mescidi'nin yakınlarındaki bir dairenin hedef alındığı saldırıda ise bir Filistinli yaralandı.

Bölgenin güneyi de hedef alındı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde yer alan Karara bölgesinde bir konutu hedef aldı.

Saldırıda aynı aileden anne-baba ve bir kız çocuğu olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yer alan El-Ard et-Tayyibe Mülteci Kampı'nda cep telefonu şarj noktasını İHA'yla hedef aldı.

Saldırıda aralarında çocukların yer aldığı 5 Filistinli yaralandı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1230 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 76 kişi yaralandı, enkaz altından ise 804 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 356'ya, yaralı sayısı da 174 bin 185'e yükseldi.

-? ?Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyuruldu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmasının ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şart olduğunu belirtmiş, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının da İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamalar sürmüştü.