İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ölü ve yaralılar var

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırılarında El-Megazi Mülteci Kampı ve Refah kentinin batısındaki bir ev hedef alındı. Saldırılarda en az 2 Filistinli öldü, 15 kişi yaralandı. Ayrıca Deyr el-Belah ve Zeytun Mahallesi de saldırılardan etkilendi.

04.04.2024 04:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı ile güneydeki Refah kentinin batısında bir eve düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde El-Megazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda en az iki Filistinlinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı ifade edildi.

WAFA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında bulunan Sultan Mahallesi'nde de bir eve hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğu bildirildi.

Haberde ayrıca İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah'a da bir dizi hava saldırısı düzenlediği, Zeytun Mahallesi'nin güneyindeki bölgelerin topçu birlikleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bursa'da İstinat Duvarından Düşen Kadın Yaralandı
    04:25 Bursa'da İstinat Duvarından Düşen Kadın Yaralandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarına yapılan istinat duvarından düşen Sibel İlvanlar (22), hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sedyeyle kurtarılan İlvanlar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Bursa'da Genç Kız Manzara İzlerken Düştü
    03:59 Bursa'da Genç Kız Manzara İzlerken Düştü

    Bursa'da arkadaşlarıyla eğlenmek için Uludağ yoluna çıkan 22 yaşındaki genç kız, manzara izlemek için çıktığı duvardan aşağı düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen kız, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

  • Ankara Yenimahalle'deki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı
    02:43 Ankara Yenimahalle'deki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve diğer kurumların yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.


00:11 İYİ Parti’de peş peşe istifalar Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak
23:39 AK Partili Yazıcı’nın Van ikilemi Önce YSK’yı tebrik etti, sonra sildi AK Partili Yazıcı'nın Van ikilemi! Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi
23:12 CHP’nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı’nda seçim iptal edildi CHP'nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda seçim iptal edildi
20:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van’daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış
18:47 YSK yapılan itirazı kabul etti Van’da mazbata DEM Parti’ye verilecek YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
00:30 Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı
23:57 Van’da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı Van'da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı
23:47 İsmail Kartal’ın Livakovic’i neden oynatmadığı ortaya çıktı İsmail Kartal'ın Livakovic'i neden oynatmadığı ortaya çıktı
23:19 İstanbul Boğazı’nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu İstanbul Boğazı'nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu
22:27 Kadıköy’de 6 gollü çılgın maç Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-2 yendi Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi
22:20 Fenerbahçe’nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı Fenerbahçe'nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı
21:51 Van’da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı
21:03 Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto
20:39 Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 04:45:25. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ölü ve yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement