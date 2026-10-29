İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 4 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 4 Filistinli öldü

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İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 4 Filistinli öldü
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 4 Filistinli hayatını kaybetti. Refah'ın Mevasi bölgesindeki kontrol noktasına İHA saldırısında en az 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı; Han Yunus'ta bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.

GAZZE, 29 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklara göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) çarşamba günü Refah kentinin Mevasi bölgesinde Hamas yönetimindeki Sınır Kapıları ve Sınırlar İdaresi tarafından işletilen bir kontrol noktasını hedef aldı.

Sağlık kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel kaynaklara göre, hayatını kaybedenler Gazze'deki tarım, ekonomi ve petrol ve doğalgaz idarelerinde çalışıyordu.

Öte yandan, Han Yunus kentinin El Bayuk Mahallesi'nde düzenlenen bir diğer İsrail hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 1.568'e, yaralı sayısının ise 5.649'a yükseldiğini bildirdi.

Böylece İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 74.564'e, yaralananların sayısı ise 175.770'e ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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