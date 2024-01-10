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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda ölenlerin cenazeleri Kuveyt Hastanesi'ne getirildi.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti
10.01.2024 - 03:09,  Güncelleme: 03:09
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İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Nevfel ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi yetkilileri de saldırıda ölen 15 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini belirtti.

Kaynak: AA
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