GAZZE, 17 Mart (Xinhua) -- Filistinli tıbbi kaynaklar ve görgü tanıkları Cumartesi günü İsrail'in Gazze'nin iç kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan hava saldırısında en az 36 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 36 Filistinli öldü - Son Dakika
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin'in sorunlarını çözmek için çalışacaklarını ve bahanelere sığınmayacaklarını belirtti. Ulaşım sorunu, alt yapı düzenlemeleri ve raylı sistem gibi konuları da ele alan Soydan, liyakatli belediyecilik anlayışının başladığını vurguladı. Ayrıca, güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştıracaklarını ve Mersin'e yatırım çekmek için devlet kurumlarıyla diyalog kuracaklarını ifade etti.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun gelecek yıl 9,5 milyonu aşmasının beklendiğini belirtti. Özmete, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023'te yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördüğünü ifade etti. Yaşlanan nüfusun toplumun hemen hemen tüm sektörlerini etkilediğini vurgulayan Özmete, yaşlıların ve ailelerinin desteklenmesi için sağlık ve sosyal bakımın bütünleşik olarak planlanması ve yürütülmesi gerektiğini söyledi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sahip olduğu 12 denizaltının en modernlerinden biri olan TCG Preveze, limana uğramaksızın 50 gün su altında görev yapabiliyor.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2024-2029 Proje Tanıtım Toplantısı'nda kentsel dönüşüme ilişkin, AKP Adayı'nı hedef aldı. Ergin, Ayvalık'ı şehir dışına çıkaracaklarını ve buraları devlete kalacağını söyleyerek yerinde dönüşümü savundu.
- TDV'den Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri'ne yardım eli Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği yetkilileri Ramazan ayı yardım programı kapsamında Azerbaycan'da Ahıska Türklerinin yaşadığı Saatlı-Sabirabad bölgesinde 300 adet...
Paris Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) diplomat adaylarına yönelik projesi kapsamında İstanbul'a gelen Fransız öğrenciler, şehrin turistik mekanlarını ve eğitim kurumlarını gezip Türk halkını daha yakından tanıma imkanı buldu. Enstitü tarafından Türkiye'nin kültürel, sosyal ve sanatsal zenginliğini Fransız öğrencilerle buluşturmayı hedefleyen projeyle kenti gören misafirler, halkın yaklaşımı ve zengin Türk mutfağı karşısında büyülendiklerini dile getirerek, gezinin ön yargılarını değiştirdiğini kaydetti.
Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Ergin, gelecek dönem projelerini düzenlediği toplantıda kamuoyu ile paylaştı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve diğer birçok isim katıldı.
Serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan Cankat Ergin, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu. Küçük yaşta serebral palsi tanısı konulan Cankat, tekerlekli sandalye basketbolu ve vücut geliştirme sporuyla ilgilendikten sonra bilek güreşine yönelmiştir. 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazanan Cankat, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeyi hedeflemektedir. Cankat, engelli bireylerin spor yapabileceğini ve başarılı olabileceğini vurgulamaktadır.
Arnavutköy'de sokakta yürüyen 2 kişi, yol kenarında bulunan su tankerinin vanasını tekmeleyerek kırıp çaldı. Tankerde bulunan su dakikalarca sokağa dökülürken, ilginç hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Nenehatun Mahallesi'nde bulunan bir sokakta gerçekleşti.
Kocaeli'de Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest'te BIN projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. Ancak ziyaret sonrası yapılan paylaşımda öğrencilerin yüzleri sansürlendi ve tepki çekti. Paylaşım, sosyal medyada gündem oldu ve kaldırıldı.
Bingöl'de Türk Kızılayı'na ait aşevinde ihtiyaç sahibi 273 aile için pişirilen 3 çeşit sıcak yemek, görevli ve gönüllü ekiplerce kapıda teslim ediliyor. Türk Kızılay Bingöl Şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti sunuyor.
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