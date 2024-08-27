İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

27.08.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesi'nde sivilleri hedef alan saldırısında 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta mülteci kampında bulunan bir eve düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda Filistinli "Ziyade" ailesinin evine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki En-Nimsavi Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde bir aracı vurdu. Saldırıda 1 kişi öldü, bazı kişiler de yaralandı.

İsrail güçleri Gazze ve Deyr el-Belah kentleri ile Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırını sürdürüyor

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlardan, Refah kentinin kuzeybatısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlara ateş açıldı.

İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentinin doğusunda şiddetli topçu bombardımanına yeniden başlarken Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde de aralıklarla topçu bombardımanı gerçekleştirdi, işaret fişekleri attı.

Gazze kentindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nin güneydoğusuna giren İsrail askeri araçlarından Filistinlilerin evlerine top mermisi atıldı, ateş açıldı. İsrail savaş uçakları da Gazze kentinin güneybatısındaki bölgelere çok sayıda saldırı düzenledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İsrail, Dünya, gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Bakanlıktan geri adım Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek Bakanlıktan geri adım! Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
21:41 Özbekistan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı Özbekistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 15:19:20. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement