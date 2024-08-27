İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesi'nde sivilleri hedef alan saldırısında 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta mülteci kampında bulunan bir eve düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda Filistinli "Ziyade" ailesinin evine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki En-Nimsavi Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde bir aracı vurdu. Saldırıda 1 kişi öldü, bazı kişiler de yaralandı.

İsrail güçleri Gazze ve Deyr el-Belah kentleri ile Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırını sürdürüyor

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlardan, Refah kentinin kuzeybatısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlara ateş açıldı.

İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentinin doğusunda şiddetli topçu bombardımanına yeniden başlarken Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde de aralıklarla topçu bombardımanı gerçekleştirdi, işaret fişekleri attı.

Gazze kentindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nin güneydoğusuna giren İsrail askeri araçlarından Filistinlilerin evlerine top mermisi atıldı, ateş açıldı. İsrail savaş uçakları da Gazze kentinin güneybatısındaki bölgelere çok sayıda saldırı düzenledi.