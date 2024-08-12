İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine insansız hava aracı (İHA), top atışı ve patlayıcılarla düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 18 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un güneydoğu ve kuzeydoğu bölgeleri ile Deyr el-Belah'ın doğusuna şiddetli saldırılar düzenledi.

Ciddi hasara yol açan İsrail saldırıları, Han Yunus'un doğusundaki Zenne bölgesi ile Karara ve Beni Süheyla beldelerinde yoğunlaştı. İsrail, ayrıca Han Yunus'un doğusundaki Abasan Cedide beldesindeki yerleşim alanlarını da bombaladı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre Han Yunus'un batısındaki Nasır Sağlık Merkezine Gazze Şeridi'nin güneyindeki çeşitli bölgelerde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden 16 Filistinlinin naaşı getirildi.

Ambulans ve ilk yardım ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları sırasında ulaştığı cenazelerin İsrail'in Han Yunus ve Refah'a düzenlediği son saldırılar ile daha önceki saldırılarda yaşamını yitirenlere ait olduğu kaydedildi.

Öte yandan Refah kentinin batısından Tel Sultan Mahallesi'ndeki bazı konutlar da İsrail güçleri tarafından patlatıldı.

Hastane kaynaklarına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın girişine İHA ile düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yaptığı yazılı açıklamada, FHKC'nin Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Mezher'in Nusayrat Kampı'ndaki evinin de bombalandığı kaydetti.

Gazze kentinde ise İsrail, güneydeki Gazze, Hasayene caddeleri ile Sabra Mahallesi'ne top atışlarıyla saldırdı.

Görgü tanıkları, hedef gözetmeksizin gerçekleştirilen top atışlarının Sabra Mahallesi'ndeki evlere ve altyapıya ciddi zarar verdiğini aktardı.