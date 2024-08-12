İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 18 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in saldırıları sonucunda bölgede ciddi hasar meydana geldi.

12.08.2024 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine insansız hava aracı (İHA), top atışı ve patlayıcılarla düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 18 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un güneydoğu ve kuzeydoğu bölgeleri ile Deyr el-Belah'ın doğusuna şiddetli saldırılar düzenledi.

Ciddi hasara yol açan İsrail saldırıları, Han Yunus'un doğusundaki Zenne bölgesi ile Karara ve Beni Süheyla beldelerinde yoğunlaştı. İsrail, ayrıca Han Yunus'un doğusundaki Abasan Cedide beldesindeki yerleşim alanlarını da bombaladı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre Han Yunus'un batısındaki Nasır Sağlık Merkezine Gazze Şeridi'nin güneyindeki çeşitli bölgelerde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden 16 Filistinlinin naaşı getirildi.

Ambulans ve ilk yardım ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları sırasında ulaştığı cenazelerin İsrail'in Han Yunus ve Refah'a düzenlediği son saldırılar ile daha önceki saldırılarda yaşamını yitirenlere ait olduğu kaydedildi.

Öte yandan Refah kentinin batısından Tel Sultan Mahallesi'ndeki bazı konutlar da İsrail güçleri tarafından patlatıldı.

Hastane kaynaklarına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın girişine İHA ile düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yaptığı yazılı açıklamada, FHKC'nin Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Mezher'in Nusayrat Kampı'ndaki evinin de bombalandığı kaydetti.

Gazze kentinde ise İsrail, güneydeki Gazze, Hasayene caddeleri ile Sabra Mahallesi'ne top atışlarıyla saldırdı.

Görgü tanıkları, hedef gözetmeksizin gerçekleştirilen top atışlarının Sabra Mahallesi'ndeki evlere ve altyapıya ciddi zarar verdiğini aktardı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
11:53 Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı İntihar anı anbean kamerada Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı! İntihar anı anbean kamerada
11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
21:09 Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı
19:51 Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı! Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı
19:37 Sosyal medyayı karıştırdı Allan Saint-Maximin’den Galatasaray taraftarına olay yanıt Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt
19:25 Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış
18:21 İstanbul’da Marmaray’da dehşete düşüren anlar Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı İstanbul'da Marmaray'da dehşete düşüren anlar! Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 13:52:29. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement