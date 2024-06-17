İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda en az 2 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin yargı organı Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Refah'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki bir evi İHA ile hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Refah'ın kuzeyindeki Hirbet el-Ades bölgesini hedef alan İsrail saldırısında da 1 kişi öldü, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde yer alan Gazze Vadisi çevresini bombaladı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.