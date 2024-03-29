İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların olduğu 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail uçaklarının Gazze şehrinin doğrusundaki Selahaddin Caddesi üzerindeki bir araca düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 2'si kadın 8 kişi can verdi.
Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi yakınlarındaki bir eve düzenlenen hava saldırısında ise 10 Filistinlinin öldüğü kaydedildi.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusunda yer alan Abasen el-Kebira beldesine düzenlediği hava saldırısında Mervan ve Azmi Ebu Salih isimli 2 kardeşin öldüğü aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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