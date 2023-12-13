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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli öldü

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 22 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırılarda Han Yunus'ta Mikdad, En-Neccar ve El-Amudi ailelerinden 20 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin Deyr el-Beleh bölgesinde de İsrail saldırıları sonucu Fetair ailesinden 2 çocuk yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 18 bin 412 Filistinli öldü.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli öldü
13.12.2023 - 10:21,
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İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 22 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın konuyla ilgili haberinde, İsrail'in Han Yunus'un güneyi, batısı ve mülteci kampı dahil çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda Han Yunus'ta Mikdad, En-Neccar ve El-Amudi ailelerinden 20 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, ölenler arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin Deyr el-Beleh bölgesinde de İsrail saldırıları sonucu Fetair ailesinden 2 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.

İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 412 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana, 113'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 442 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 282 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli öldü - Son Dakika
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