İsrail Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 6 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneyinde yer alan Sabra Mahallesi'nde Filistinli "Fahuri" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail topçularının Gazze kentindeki Es-Samin Caddesi'nde bir binaya düzenlediği saldırıda ölen 2 Filistinlinin naaşı hastaneye getirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 972 Filistinlinin öldüğünü, 94 bin 761 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.