İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli öldü

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kenti ve Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli öldü. İsrail savaş uçakları, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen Refah kentinde bir evi bombaladı ve en az 4 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir grup Filistinli de hedef alındı ve 3 kişi öldü. İsrail, daha önce de Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamış ve en az 40 Filistinlinin ölümüne neden olmuştu.

27.05.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına rağmen Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bir evi bombaladı. Saldırıda en az 4 Filistinli yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Ez-Zuhur Caddesi'nde bulunan bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Sağlık kaynakları, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, bazılarının da yaralandığını aktardı.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde, dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Refah, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
10:04 Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana’da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı
09:48 Papua Yeni Gine’de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:15 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
09:47 Bangladeş’te Burak Özçivit izdihamı Birbirini ezdiler Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler
09:43 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak İşte Aslan’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 11:48:41. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement