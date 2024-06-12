İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Gazze kentine yönelik saldırılarında 1'i çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in, Refah şehrinin kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı belirtildi. Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde ise İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun saldırıları, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Refah'ta saldırıları durdurma kararına rağmen devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 37 bin 164 Filistinli öldürülmüş, 84 bin 832 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivil altyapı da tahrip edilmekte ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınmaktadır.

12.06.2024 08:49
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Gazze kentine yönelik saldırılarında 1'i çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre sağlık yetkilileri, İsrail'in, Refah şehrinin kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi'nde bir evi hedef aldığını belirtti.

Yetkililer, saldırıda bir çocuğun öldüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını ifade etti.

Öte yandan habere göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Refah'ta saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusunun saldırıları sürüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 164 Filistinli öldürülmüş, 84 bin 832 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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