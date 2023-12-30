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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik gece boyunca düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. İsrail'in hava, kara ve denizden gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda En-Nusayrat Mülteci Kampı, Refah, Bureyc ve Cibaliya Mülteci Kampları hedef alındı. Ayrıca Han Yunus kentine de şiddetli saldırılar düzenlendi. İsrail'in Gazze'yi işgalinden bu yana binlerce Filistinli öldürüldü ve yaralandı. İsrail ordusu ise çatışmalarda 502 askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
30.12.2023 - 11:45,
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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına gece boyunca düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarına gece boyu devam etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail topçu birliklerinin Refah kentine düzenlediği şiddetli saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta ve güney sahillerine İsrail savaş gemileri ağır top mermileriyle saldırı düzenlerken, Gazze Şeridi'nin orta kesimi özellikle Bureyc Mülteci Kampı şiddetli şekilde hava ve karadan hedef alındı.

İsrail ordusuna ait tanklar da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na çok sayıda top mermisi attı.

Savaş uçakları, güneydeki Han Yunus kentine art arda şiddetli saldırılar düzenledi; saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 507 Filistinli öldürüldü, 55 bin 915 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 318 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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