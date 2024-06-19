İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

İsrail'in Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze Şeridi'nin tüm kentlerini hedef alan yoğun saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. İsrail savaş uçakları, Kurban Bayramı'nın son gününde de Gazze'nin tüm kentlerine yoğun saldırılarını sürdürdü. Saldırılarda sağlık görevlileri hayatını kaybetti, evler yıkıldı ve yangınlar çıktı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda toplamda 37 bin 372 kişi hayatını kaybetti, 85 bin 452 kişi yaralandı.

19.06.2024 10:49
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İsrail'in Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze Şeridi'nin tüm kentlerini hedef alan yoğun saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Kurban Bayramı'nın son gününde de Gazze'nin tüm kentlerine yoğun saldırılarını sürdürdü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı El-Mevasi bölgesinde sığınmacı kampını hedef alan saldırıda 5 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Suudi Mahallesi'nde ise İsrail ordusunun hava saldırısında onlarca ev yıkıldı. Tel es-Sultan Mahallesi'ne de savaş uçakları ve topçu atışıyla saldırılar düzenlendi.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın çeşitli bölgelerine de savaş uçakları ve topçu atışıyla saldırılar düzenlenirken, Gazze kentinde ise Zeytun Mahallesi'nde saldırılar nedeniyle bazı evler yıkılırken, bazı yapılarda yangın çıktı.

Gazze'nin tüm kentlerini hedef alan saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 37 bin 372 kişi hayatını kaybetti, 85 bin 452 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı - Son Dakika

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