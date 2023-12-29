 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Han Yunus kentinde El-Amuri ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında 11 kişi öldü, Refah şehrindeki bir evin hedef alınması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'ndeki El-Megazi Mülteci Kampı'na yapılan saldırılarda ise 14 kişi hayatını kaybetti.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli öldü
29.12.2023 - 06:01,  Güncelleme: 06:01
Abone Ol

İsrail'in bu gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki El-Fehhari bölgesinde El-Amuri ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde bir Filistinlinin evini hedef alması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirirken, Refah'taki Şabura Mülteci Kampı'nda da Diyab ailesinin evini bombalaması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na da bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Kamptaki Ez-Zaferan Cami'nin yanı sıra en az iki evin hedef alındığı hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli öldü - Son Dakika


23:38
Esirlerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlandı: İsrail askerleri yardım çığlıklarını pusu girişimi sanmış Esirlerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlandı: İsrail askerleri yardım çığlıklarını pusu girişimi sanmış
23:38
İstanbul'da bir kişi, AVM'de intihara kalkıştı İstanbul'da bir kişi, AVM'de intihara kalkıştı
23:35
İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti
23:30
Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp öldürdü Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp öldürdü
23:29
İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın
22:43
İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti
22:41
Kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi Kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi
22:16
Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk, başından vurulmuş halde ölü bulundu Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Son Dakika
23:38 İstanbul'da bir kişi, AVM'de intihara kalkıştı
23:38 Esirlerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlandı: İsrail askerleri yardım çığlıklarını pusu girişimi sanmış
23:35 İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın
23:30 Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp öldürdü
22:43 İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti
22:41 Kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi
22:16 Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk, başından vurulmuş halde ölü bulundu
21:33 İstanbul'da yılbaşı gecesi bazı metro ve tramvay hatları 24 saat çalışacak
21:28 FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 07:02:46. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement