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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli öldürdü. Saldırılarda çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail savaş uçakları ve tankları, mülteci kamplarını ve camileri hedef aldı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise İsrail'e karşılık vermek amacıyla 7 Ekim'de kapsamlı bir saldırı düzenledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli öldü
31.12.2023 - 10:17,  Güncelleme: 10:23
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İsrail ordusunun gece boyu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli öldürüldü, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah ile Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına ve Ez-Zevayide bölgesine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 25 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçarları, Megazi Mülteci Kampı'ndaki "Muhacirin" ve "Sahabe" camileri ile ve Deyr el-Belah'taki Furkan Camisi'ni bombaladı.

Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan "Es-Salah Derneği" de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

İsrail ordusuna ait helikopterden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusuna makineli tüfeklerle yoğun ateş açıldı.

İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli "Tahravi" ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusuna ait tanklar Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc, Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına çok sayıda top mermisi attı.

-? ?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bini çocuk, 6 bin 450'si kadın olmak üzere, 21 bin 672 Filistinli öldürüldü, 56 bin 165 Filistinli de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 170'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 504 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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