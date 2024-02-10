İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki bombardımanında en az 26 kişi hayatını kaybetti

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Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri bombardımanını sürdüren İsrail'in son saldırılarında, en az 26 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Gazze'nin Refah bölgesinin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda "25 kişinin şehit edildiği" ifade edildi.

İsrail ordusunun bölgedeki evleri hedef aldığı aktarılan haberde, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah bölgesi açıklarında ise İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir balıkçının da öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.