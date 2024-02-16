İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda en az 7 sivil öldü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine düzenlediği hava saldırısında en az 7 sivil öldürüldü, birçok kişi de yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri, Refah kentinde bir evi hedef aldı.
Saldırıda en az 7 sivil yaşamını yitirdi, diğer birçok kişi de yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının dün akşam Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda evleri bombalaması sonucu 2 kişi öldürüldü, bazı kişiler de yaralandı.
Gazze kentinin Zeytun ve Es-Sabra mahallelerini hava ve topçu atışlarıyla hedef alan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerine havadan ve karadan saldırılarını sürdürüyor.
"Nasır Hastanesi'nde bir felaket yaşanıyor"
Haberde ayrıca Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'nin İsrail ordusu tarafından işgal edildiğine işaret edilerek, hastanede bulunan 95 sağlık çalışanı ve 11 yakınının yanı sıra 191 hasta ve 165 yerinden edilmiş Filistinlinin zor şartlar altında tutulduğu vurgulandı.
Hastanedeki yüzlerce insanın yiyecek içecek bulamadığı gibi çocuklara süt dahi verilemediği aktarılan haberde, "Nasır Hastanesi'nde bir felaket yaşanıyor. Tıbbi imkanlar tükeniyor ve elektrik için kullanılan yakıt da yaklaşık 24 saatte biter. Hastanedeki hastalardan 6'sı solunum cihazına bağlı, 3 bebek kuvözde ve acil servisinde bekletilen 20 hasta da var." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 Filistinli yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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